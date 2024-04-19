«СибирьПромГрупп» включили в реестр недобросовестных поставщиков

Ранее компания возводила учебный блок школы №75 в Иркутске.

Четвертый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Арбитражного суда Иркутской области о включении АО «СибирьПромГрупп» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее такое решение пыталось оспорить Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, контракт на строительство здания начальной школы №75 на 200 мест был заключен в 2021 году и расторгнут в одностороннем порядке в 2023-м из-за невыполнения подрядчиком его условий. Далее заказчик строительства в лице руководства школы №75 направил в УФАС по Иркутской области обращение о включении застройщика в реестр недобросовестных поставщиков. Обращение не было удовлетворено, после чего школа обратилась в Арбитражный суд Иркутской области. Судебный орган признал обоснованными требования учреждения образования, однако региональное УФАС направило апелляцию на такое решение. В результате она была рассмотрена в Четвертом арбитражном апелляционном суде 18 апреля текущего года и отклонена. Решение вступило в законную силу.