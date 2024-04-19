Сбер профинансировал поставку 22 спецавтомашин для нужд Департамента ветеринарии Якутии

Это первое обновление автопарка ветеринарной службы за более чем 10 лет.

22 автомашины с дизенфикционными установками на базе автомобилей УАЗ пополнили автопарк Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия). Специальная техника приобретена на условиях финансового лизинга, сделка проводилась при поддержке Якутского отделения Сбербанка.

Установки на базе автомобиля УАЗ имеют широкий спектр применения: от санитарной обработки помещений, предприятий и рынков до дезинфекции и промывки дорог и площадей. Новая автотехника обладает высокой мобильностью и проходимостью, ее комплектация учитывает климатические особенности Якутии и оснащена дополнительным морозостойким оборудованием.

«Как основной финансовый институт и технологический партнер Якутии Сбер уделяет большое внимание комплексному социально-экономическому развитию региона. Ветеринарно-санитарная безопасность – один из важнейших аспектов благополучия и качества жизни в республике. Уверен, новая техника поможет ветеринарным службам эффективнее и быстрее справляться с рабочими задачами, обеспечивая высокий уровень безопасности якутян», – Олег Бугай, управляющий Якутским отделением Сбербанка.