Первая встреча председателя Байкальского банка с губернатором Забайкальского края состоялась в Чите

Председатель Байкальского банка Рушан Сахбиев и губернатор Забайкальского края Александр Осипов провели первую рабочую встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества.

«Рад познакомиться, очень много наслышан о роли Забайкальского края в новой экономике, в рейтингах инвестиционной привлекательности, о том, какими серьёзными амбициозными темпами вы растете. Считаю, что перспективы очень большие и буду рад, если Сбербанк поможет в важных начинаниях», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Поздравляю вас с назначением. Нам удалось построить практически “бесшовное” взаимодействие Сбербанка и правительства. Экономика края растет, у нас есть ряд инвестиционных проектов, большое количество проектов на жилищном рынке, повышаются зарплаты, и наша задача, чтобы доходы равномерно расходились между разными социальными категориями», – Александр Осипов, губернатор Забайкальского края.

Стороны отметили необходимость и эффективность совместной работы в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой трансформации в различных отраслях экономики Забайкальского края.