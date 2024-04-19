Эн+ получила сертификат TÜV Austria за низкие выбросы ГЭС

Энергохолдинг Эн+ стал первой компанией в России, подтвердившей точность расчетов выбросов парниковых газов с водохранилищ гидроэлектростанций, получив сертификацию от TÜV Austria. Это позволяет Эн+ выделиться на национальном уровне в качестве единственного обладателя международной сертификации для гидрогенерирующих объектов.

Сертификат подтверждает низкий углеродный след ГЭС Эн+, что является частью стремления компании к углеродной нейтральности, заложенной в стратегии Net Zero 2021 года. Это также дает Эн+ возможность укрепить свои позиции на внутреннем рынке зеленых сертификатов, который начал формироваться в России.

Эти зеленые сертификаты, подтверждающие производство электричества на объектах с использованием возобновляемых источников энергии, позволяют покупателям компенсировать объемы своих выбросов. Эн+ активно участвовал в первых крупных сделках по зеленым сертификатам в России и планирует сохранять лидерство в данной области.

Исследование эмиссии парниковых газов от водохранилищ ГЭС, входящих в группу Эн+, было начато в 2020 году. Замеры проводились на водохранилищах ангарского каскада и подтвердили минимальные значения выбросов, что делает гидроэлектростанции одним из самых чистых источников энергии. Объем выбросов оказался значительно ниже среднего для мировых водохранилищ в бореальном климате и вдвое меньше для водохранилищ умеренного климата.

«Результаты исследования ангарского каскада ГЭС российскими и иностранными учеными показали, что гидроэлектростанции практически безуглеродные, соответственно, они являются источником одного из самых экологически чистых видов энергии. Мы – первая и единственная российская компания, получившая международные сертификаты, которые это подтверждают. В стране имеется огромный потенциал для развития этого вида энергогенерации, что дает неоспоримые преимущества российской экономике. Компания Эн+ готова развивать гидроэнергетику, способствуя росту количества промышленных объектов с низким углеродным следом, что полностью соответствует нашей стратегии углеродной нейтральности», – сказал генеральный директор Эн+ Михаил Хардиков.