Председатель Байкальского банка Рушан Сахбиев посетил строительную площадку завода «Новин» в Чите

В Чите строится новый завод «Новин» по производству железобетонных изделий для крупнопанельных домов. Он обеспечит больше 120 рабочих мест. Финансирует проект Сбербанк.

На стройплощадке предприятия побывала делегация Сбербанка во главе с председателем Байкальского банка Рушаном Сахбиевым и руководителем Читинского отделения Константином Разводовым.

«ООО “Энергожилстрой” строит жилье и активно способствует развитию города, делая его комфортным и привлекательным для горожан. Мы рады многолетнему сотрудничеству с компанией и надеемся, что и дальше будем реализовывать совместные проекты на благо Читы», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка.

«Мы намерены возвести завод строительных конструкций, с помощью которого само содержание строительства в нашем городе станет более современным. В Забайкалье появятся новые панельные дома с красивыми фасадами из любых облицовочных материалов», – Виктор Лопатин, генеральный директор группы компаний «Энергожилстрой».