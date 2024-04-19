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Аэропорт Усть-Илимска планирует получить разрешение на обслуживание Ан-24, А-26 и АТR-42

Это позволит принимать воздушные суда третьего класса со взлетной массой от 10 до 30 тонн, которые перевозят от 20 до 50 пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Элементом прохождения обязательной сертификации оператора аэродрома является аттестация аварийно-спасательного формирования аэродрома и спасателей. Накануне ее провела комиссия Восточно-Сибирского межтерриториального управления Росавиации. С ходом работы во время рабочей поездки в Усть-Илимск ознакомился министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

– Проведена большая работа по доведению посадочной площадки Усть-Илимска до статуса аэродрома класса «Г». Получено свидетельство аэродрома, он внесен в государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации. Мы ожидаем, что до 1 мая аэропорт получит свидетельство аварийно-спасательного формирования, – сказал Максим Лобанов.

Разработан аэронавигационный паспорт аэродрома. Он включает схемы для осуществления взлетов и заходов на посадку. Документ передан в Центр аэронавигационной информации ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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