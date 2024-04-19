В Приангарье более 6 тысяч человек трудоустроились при содействии органов занятости

С начала года в Иркутской области благодаря центрам занятости работу нашли свыше 6 тысяч человек. Всего за это время Кадровый центр оказал свыше 30 тыс. госуслуг в сфере содействия трудоустройства, рассказали в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время разработан прогноз потребности в кадрах на период до 12 лет. Соответствующую информацию о потребности в кадрах предоставили 2,7 тыс. организаций различных отраслей и форм собственности со всей территории региона с совокупной среднесписочной численностью работников 328,6 тыс. человек. Особое внимание уделено предприятиям, связанным с инвестиционными проектами и имеющим отношение к отраслевым кластерам.

По информации министра труда и занятости региона Кирилла Клокова, дала результаты и проведенная в 2021 и 2022 годах модернизация центров занятости. Она состоялась в Ангарске и Братске. Благодаря внедренной системе клиентоцентричности эффективность работы и удовлетворенность граждан повысились, что привело к успешному трудоустройству в этих городах в прошлом году более 5,7 тысячи человек.

Всего в 2023 году органы занятости помогли более 28 тысячам граждан найти работу.