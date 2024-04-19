Дождливую погоду обещают иркутянам на субботу

Синоптики озвучили прогноз погоды на субботу. 20 апреля в Иркутске обещают ненастье. Подробности рассказали в региональном Гидрометцентре.

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью – 0…+2 градуса, днем – около +9…+11 градусов.

По области прогнозируется переменная облачность, местами дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с, ночью в западных районах, днем по региону местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит –2…+3 градуса, днем +8…+13 градусов.