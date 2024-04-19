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Общегородской субботник пройдет в Иркутске 20 апреля

20 апреля в областном центре состоится общегородской субботник. К участию приглашают всех желающих, рассказали в пресс-службе мэрии.

Во всех районах города порядок будут наводить представители власти, предприятий, ТОС, управляющих компаний, школ, средних специальных и высших учебных заведений, детских садов, садоводств, гаражных кооперативов, общественных и коммерческих организаций, жители.

Всех граждан, которые хотят сделать столицу Прибайкалья чище, обеспечат перчатками, мешками и другим необходимым инвентарем. Предусмотрена выдача талонов на вывоз мусора.

Уточнять информацию по вопросам участия в субботниках в Иркутске можно в комитетах по управлению городскими округами: Октябрьский – 52-02-42 и 52-02-48; Свердловский – 52-00-48, 52-00-29, 52-03-61; Правобережный – 52-03-89, 52-03-88; Ленинский – 52-03,42, 52-04-12, 52-02-23.

Единый номер для справок: 52-01-35.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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