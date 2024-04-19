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Спорт-парк на берегу реки Ушаковки признали лучшей практикой по благоустройству в России

Спорт-парк на берегу реки Ушаковки признан лучшей практикой по благоустройству, реализованной в 2023 году в субъектах России. Работы по созданию общественного пространства выполнены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», рассказали в пресс-службе мэрии.

В Федеральный реестр лучших практик, составленный Минстроем РФ, вошли 50 проектов. Все они прошли конкурсный отбор. Открытие нового парка в Иркутске состоялось в октябре 2023 года. Площадка состоит из асфальтового памп-трека, бетонного боула и скейт-плазы. Площадь пространства– 1,5 тысячи квадратных метров.

Этот спорт-парк появился на берегу Ушаковки благодаря инициативе жителей. В рейтинговом голосовании идею создания такого пространства поддержали более 10 тысяч горожан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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