Иркутский политех планирует разработать концепцию генплана города в Монголии

ИрНИТУ 15 апреля подал заявку на участие в международном открытом конкурсе на разработку концепции генерального плана города Нового Хархорума в Монголии, сообщает пресс-служба вуза.

«В 2022 году Указом президента Монголии принято политическое решение о реконструкции древней столицы страны и создании города Новый Хархорум в долине реки Орхон. Орхонская долина представляет собой важное историческое место зарождения древних государств Монгольской империи. Хархорум считается "колыбелью" монгольской культуры и истории, охватывая историческое наследие страны», – говорится в сообщении.

Согласно концепции, Новый Хархорум станет ключом к ускоренному развитию экономики Монголии. Предполагается, что данный проект в целом должен быть реализован на основе государственно-частного партнерства с привлечением иностранных инвестиций.

В 2023 году была сформирована администрация по вопросам строительства города, перед которой поставили задачи, связанные с выполнением фундаментальных работ и исследований, подготовкой технико-экономического обоснования и генплана.

Международный открытый конкурс на разработку концепции генерального плана Нового Хархорума был объявлен 18 марта 2024 года. В тендере могут участвовать как монгольские, так и иностранные организации. В составе участников должно быть не менее девяти профильных специалистов. Условиями тендера определено, что регистрация занимает один месяц и три месяца дается на разработку самой концепции.

Иркутский национальный исследовательский технический университет направил организаторам конкурса заявку с указанием членов команды, которая берется за исполнение проекта. Экспертную группу возглавил известный иркутский архитектор Андрей Макаров.

В состав команды вошли 15 экспертов из различных областей и направлений, связанных с градостроительством, архитектурой, гражданским строительством, инженерной инфраструктурой, городским хозяйством, а также ландшафтным дизайном. Собранная команда обладает уникальным опытом работы в разных регионах и странах.

Согласно техническому заданию, при планировке проекта должны быть учтены условия, что «Новый Хархорум» – это «умный город», ориентированный на потребности граждан, вобравших в себя особенности национального и исторического наследия Монголии. Планированию подлежит территория площадью 183,1 тыс. га, что в пять раз больше площади Улан-Батора. На первом этапе в новом городе будут проживать 500 тыс. человек, в дальнейшем численность населения должна увеличиться.

Итоги конкурса будут объявлены 2 августа 2024 года.