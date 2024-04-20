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В Иркутском районе произошел пожар в СНТ

Сегодня около 03:00 поступило сообщение о пожаре в СНТ «Лесная поляна-2» в Иркутском районе. Подробности об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Возгорание случилось на 28-м километре Байкальского тракта. Туда были направлены три единицы техники и 12 человек. На момент их прибытия садовый дощатый дом на 4-ой улице был полностью охвачен огнем, существовала угроза его перехода на соседние строения.

Во дворе дома были обнаружены травмированные мужчина и женщина 1964 года рождения. С ожогами спины и рук в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Огнем уничтожен садовый дом на площади 100 квадратных метров, повреждены сгораемые части автомобиля Mitsubishi Pajero, который был припаркован возле него. Условием развития пожара стало позднее обнаружение. Причиной, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электрической сети.


<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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