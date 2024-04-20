Все ледовые переправы планируют закрыть в ближайшее время в Иркутской области

В Иркутской области остаются действующими девять ледовых переправ в Катангском районе. В ближайшие дни планируется их закрытие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Мамско-Чуйском районе на реке Витим в поселках Мама и Витимский и в Катангском районе на Нижней Тунгуске в селе Юрьева накануне были закрыты ледовые переправы. Должностными лицами, ответственными за их эксплуатацию, во время мониторинга выявлены негативные изменения структуры льда, из-за которых больше невозможен безопасный проезд транспорта по этим зимникам.

Съезды к переправам перекрыты, установлены знаки, запрещающие движение автомобилей. Водителям следует быть предельно внимательными и не допускать выезд на лед вне переправ. Это смертельно опасно.