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Все ледовые переправы планируют закрыть в ближайшее время в Иркутской области

В Иркутской области остаются действующими девять ледовых переправ в Катангском районе. В ближайшие дни планируется их закрытие. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В Мамско-Чуйском районе на реке Витим в поселках Мама и  Витимский и в Катангском районе на Нижней Тунгуске в селе Юрьева накануне были закрыты ледовые переправы. Должностными лицами, ответственными за их эксплуатацию, во время мониторинга выявлены негативные изменения структуры льда, из-за которых больше невозможен безопасный проезд транспорта по этим зимникам.

Съезды к переправам перекрыты, установлены знаки, запрещающие движение автомобилей. Водителям следует быть предельно внимательными и не допускать выезд на лед вне переправ. Это смертельно опасно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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