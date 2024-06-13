«Цифра брокер»: Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,31%

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,31% до 3171,1 п., индекс РТС — на 1,01% до 1119,51 п. на фоне умеренного ослабления рубля.

В среду вечером Московская биржа сообщила о приостановке c 13 июня биржевых торгов долларами США и евро в связи с введением США ограничительных мер. Банк России, в свою очередь, принял решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом.

Московская биржа сообщила, что приостановка торгов распространяется только на валютные пары с долларом США, евро, гонконгским долларом и не затрагивает другие инструменты на валютном рынке и на рынке драгоценных металлов. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги продолжатся в обычном режиме

В отношении торгов долларами США и евро Банк России сообщил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю».

Новости, ожидания и торговые идеи. Новости об ограничениях в отношении российской финансовой инфраструктуры могут спровоцировать всплеск волатильности на фондовом рынке в четверг. Тем не менее мы не склонны драматизировать ситуацию.

Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся.

В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что в принципе позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам.

Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности мы рекомендуем воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.

13 июня торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке проводятся с 9:50 мск. Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.