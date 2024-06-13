Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 июня: 6 595,4302 руб/1 г золота и 84,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 595,4302 руб.

1 грамм серебра - 84,9500 руб.

1 грамм платины - 2 779,1001 руб.

1 грамм палладия - 2 610,2400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 16,3102 р. (0,25%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6500 р. (1,91%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,7701 р. (0,99%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,5100 р. (0,51%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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