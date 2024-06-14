«Цифра брокер»: Инвесторы полностью выкупили просадку на российском рынке после обвального падения индексов на старте торгов

Индекс МосБиржи завершил торги четверга в плюсе на 0,02% на отметке 3171,69 п., индекс РТС вырос на 1,18% до 1132,72 п.

Банк России впервые установил курсы доллара США и евро на основе внебиржевых торгов. Официально на 14 июня доллар стоит 88,2 руб., а евро - 94,8 руб. Регулятор отметил, что данные внебиржевого рынка «репрезентативны» для определения текущего курса

Акции Московской биржи (MOEX 249,46 руб., -0,98%) обвалились более чем на 10% на открытии торгов в четверг, но к концу сессии отыграли практически все снижение. На фоне санкций торговая площадка остановила торги парами с долларами США, евро и гонконгскими долларами а также всеми инструментами, по которым идут расчеты в них. Тем не менее мы полагаем, что эти обстоятельства окажут сдержанный эффект на доходы торговой площадки. На долю валютного рынка пришлось 13,3% комиссионных доходов компании в I квартале 2024 года. Объем вчерашних торгов на валютном рынке в сегментах спот и своп суммарно составил 719 млрд руб., что соответствует 51% от среднедневного объема торгов в мае 2024 года. Таким образом, биржа может потерять порядка 6-7% комиссионного дохода. Но стоит иметь в виду, что этот эффект может быть сглажен увеличением объема операций валютных пар с юанем, а также перетоком на срочный рынок с фьючерсами, по которым ограничений нет. Собственно вчера объем торгов по всем фьючерсам, базовым активом которых является курс доллар США-российский рубль, составил почти 123 млрд руб. по сравнению с 62 млрд руб. по итогам торгов 11 июня.

Среди лидеров снижения оказались попавшие под санкции бумаги НОВАТЭКа (NVTK 1047 руб., -2,88%) и Совкомфлота (FLOT 122,78 руб., -1,78%). Новые ограничения окажут негативный эффект на реализацию проектов в сфере СПГ, но глобально ничего нового — эти риски уже учтены и заложены в модели развития.

Новости, ожидания и торговые идеи. Самолет (SMLT 3209 руб., +0,61%) представил операционный отчет за январь-май 2024 года, согласно которому объем продаж недвижимости вырос в денежном выражении на 66% по сравнению с 2023 годом, до 133 млрд руб., в натуральном выражении — на 34%, до 607 тыс. кв. м. Несмотря на то, что девелопер за пять месяцев выполнил свой план по продажам на 2024 год только на 22%, мы оцениваем результаты, как умеренно позитивные. В мае Самолет зафиксировал ускорение продаж в деньгах — на 88%, в квадратных метрах — на 51%, и мы полагаем, что в июне тенденция сохранится на фоне приближающегося срока завершения действия масштабной программы по льготной ипотеке.

Сегодня последний день для покупки акций ЭсЭфАЙ и Артген биотех перед закрытием реестров под дивиденды (0,00129 руб. на акцию и 1,20 руб. на акцию соответственно).

Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за май 2024 года, а Банк России — оценку платежного баланса за январь-май 2024 года. Напомним, что именно внешнеторговые показатели страны являются ключевыми индикаторами в формировании курса рубля.