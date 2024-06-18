«Цифра брокер»: Настроения на рынке пасмурные

Рынок накануне. Настроения на рынке пасмурные. Индекс МосБиржи снизился за день на 1,00% до 3183,68 п., индекс РТС отступил на 0,98% до 1126,25 п. Спад в сегменте суверенного долга возобновился: индекс RGBI обновил минимумы с марта 2022 года. Таким образом участники рынка могут дисконтировать в котировках возможное повышение ключевой ставки Банком России на заседании в июле, что оказывает давление и на рынок акций.

«Ренессанс страхование» (RENI 103,04 руб., -0,92%) в процессе регистрации НПФ «Ренессанс Накопления», чтобы предложить клиентам накопительные продукты в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая была предложена государством с начала этого года. Компания планирует за пять лет привлечь 1 млн клиентов и 100 млрд руб. дополнительных активов. Финансируется новое направление за счет собственных средств компании.

Магнит (MGNT 6619,5 руб., -0,01%) объявляет о начале работы маркетплейса «Магнит Маркет» в Москве. Первые тестовые пункты выдачи заказов (ПВЗ) «Магнит Маркет» были открыты в Москве в конце марта. В настоящее время сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 пунктов. До конца лета их количество планируется увеличить до тысячи.

Делимобиль (DELI 325,25 руб., +0,08%) сообщает о расширении географии и начале работы в Башкортостане. Компания первой из федеральных игроков каршеринга запускает сервис в Уфе, 12 по счету городом присутствия компании.

В понедельник на Московской бирже возобновились торги бумагами Мать и дитя (MDMG 1052,2 руб., -1,85%) после завершения процесса редомициляции. В первой половине дня в понедельник котировки акций повысились на 30%, но под конец торговой сессии растеряли весь рост и завершили день в минусе. Мы полагаем, что компания обладает хорошими перспективами для роста в долгосрочной перспективе благодаря лидирующим позициям в востребованной специализации репродуктивной медицины. Помимо этого, смена кипрской юрисдикции на российскую означает возобновление дивидендных выплат, которые были приостановлены с 2022 года.

Самолет (SMLT 3147 руб., -2,27%) выставил часть своих активов на продажу, а именно 12 земельных участков общей площадью 26,9 га в поселении Филимонковское в новой Москве. Представитель застройщика сообщил, что продажа активов связана с «максимизацией доходов от девелоперского бизнеса», что можно интерпретировать как продажу с целью сокращения расходов на строительство объектов, которые будет тяжело продавать после фактического завершения льготной ипотеки с господдержкой.

Новости, ожидания и торговые идеи. Сегодня заканчивается срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% акций МТС (MTSS 289,8 руб., -1,02%).

О'Кей (OKEY 28,85 руб., -1,27%) проведет делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи.