Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 6 672,1201 руб/1 г золота и 83,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 672,1201 руб.

1 грамм серебра - 83,6300 руб.

1 грамм платины - 2 717,0000 руб.

1 грамм палладия - 2 548,0901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,0800 р. (0,83%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1000 р. (0,12%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,3999 р. (0,85%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,6800 р. (1,46%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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