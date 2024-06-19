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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 6 491,6602 руб/1 г золота и 81,8100/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 491,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 81,8100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 686,3201 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 496,0400 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 180,4601 р. (2,70%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8200 р. (2,18%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6800 р. (1,13%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,0501 р. (2,04%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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