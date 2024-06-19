Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 6 491,6602 руб/1 г золота и 81,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 491,6602 руб.

1 грамм серебра - 81,8100 руб.

1 грамм платины - 2 686,3201 руб.

1 грамм палладия - 2 496,0400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 180,4601 р. (2,70%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8200 р. (2,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,6800 р. (1,13%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,0501 р. (2,04%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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