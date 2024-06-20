Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июня: 6 174,7700 руб/1 г золота и 77,3900/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 174,7700 руб.

1 грамм серебра - 77,3900 руб.

1 грамм платины - 2 566,2300 руб.

1 грамм палладия - 2 316,5200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 316,8902 р. (4,88%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 4,4200 р. (5,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 120,0901 р. (4,47%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 179,5200 р. (7,19%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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