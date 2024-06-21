«Цифра брокер»: Инвесторы поспешили выкупить просадку первой половины четверга

Индекс МосБиржи повысился за день на 3,17% до 3123,43 п., в то время как индекс РТС показал обратную динамику, снизившись на 0,20% до 1151,93 п. на фоне ослабления рубля.

Поддержку позитивной динамике на рынке акций оказало ослабление российского рубля: курс китайского юаня в четверг повысился на 6,76% до 11,949 руб., вернувшись к уровням на начало торгов 18 июня. Тем не менее говорить о завершении периода укрепления рубля, возможно, преждевременно, поскольку предпосылки для этого никуда не исчезли, в то время как повышенная волатильность на валютном рынке усиливает неопределенность в отношении дальнейшей траектории фондовых индексов.

В сегменте суверенного долга доходности облигаций продолжили повышаться. Кривая доходности на отрезке 2-10 лет сместилась вверх на 14-22 б. п. Таким образом, ОФЗ сейчас предлагают максимальную доходность за многолетнюю историю наблюдений. Опубликованный в четверг протокол июньского заседания Банка России в том числе мог способствовать дальнейшему снижению котировок ОФЗ.

Из опубликованного протокола следует, что регулятор может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ключевой здесь является формулировка «существенно повысить». Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина называла «существенным» повышение ставки более чем на один процентный пункт.

Из корпоративных новостей вчера стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал директиву Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров «Транснефти» (TRNFP 1540,50 руб., -2,93%) предусмотреть выплату дивидендов за 2023 год в общем размере 128 млрд 458 млн 357 тыс. 960 рублей. Об этом в четверг сообщил Интерфакс.

Уставный капитал «Транснефти» составляет 725 млн акций, из которых количество обыкновенных акций – 569,5 млн, привилегированных – 155,5 млн. Обычно дивиденды по привилегированным акциям совпадают с выплатами по обыкновенным акциям. Таким образом, дивиденд на одну акцию может составить 177,2 руб.

Новости, ожидания и торговые идеи. Среди В четверг начался сбор заявок на участие в SPO ГК «Южуралзолото» (UGLD 0,8927 руб., +4,10%). В рамках дополнительной эмиссии инвесторы могут приобрести 2-4% акционерного капитала. Окончательная цена размещения будет определена после формирования книги заявок, но не превысит 0,84 руб. Книга заявок будет открыта до 24 июня.

В целом позитивная динамика на рынке акций в четверг сопровождалась высоким объемом торгов, который стал максимальным с февраля 2022 года, что позволяет надеяться на продолжение позитивной динамики на фондовом рынке на торгах в пятницу.