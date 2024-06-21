Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июня: 6 382,9399 руб/1 г золота и 80,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 382,9399 руб.

1 грамм серебра - 80,9500 руб.

1 грамм платины - 2 688,5701 руб.

1 грамм палладия - 2 482,6001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 208,1700 р. (3,37%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5600 р. (4,60%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 122,3400 р. (4,77%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 166,0800 р. (7,17%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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