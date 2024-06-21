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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июня: 6 382,9399 руб/1 г золота и 80,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 382,9399 руб.
  • 1 грамм серебра - 80,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 688,5701 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 482,6001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 208,1700 р. (3,37%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5600 р. (4,60%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 122,3400 р. (4,77%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 166,0800 р. (7,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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