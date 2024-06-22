Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 6 650,2300 руб/1 г золота и 85,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 650,2300 руб.

1 грамм серебра - 85,4900 руб.

1 грамм платины - 2 754,4299 руб.

1 грамм палладия - 2 567,7900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 267,2901 р. (4,19%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5400 р. (5,61%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 65,8599 р. (2,45%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 85,1899 р. (3,43%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



