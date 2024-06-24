«Цифра брокер»: Ослабление рубля обусловило снижение индекса РТС по второй половине торговой сессии в пятницу, на 3,17% до 1115,39 п.

Индекс МосБиржи отступил за день на 0,29% до 3114,35 п. По итогам недели снижение показали оба индекса, на 3,16% и 1,94% по индексам МосБиржи и РТС соответственно. Доходности ОФЗ повысились за неделю на 32-83 б. п. по всей длине кривой от двух до десяти лет, сильнее всего повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой.

Правительство снизило порог обязательной продажи валютной выручки для экспортеров с 80% до 60%. Такое решение принято с целью стабилизировать курс рубля, который значительно укрепился на фоне сокращения импорта из-за сложностей с трансграничными платежами. Смягчение требования об обязательной продаже валютной выручки говорит о том, что власти находят неблагоприятным чрезмерное укрепление рубля для экономики страны. Мы полагаем, что если эта мера не окажется эффективной, и рубль продолжит укрепляться, то со стороны властей последуют новые шаги для удержания национальной валюты в равновесном положении. В частности, нельзя исключать, что Банк России может приостановить операции в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат ФНБ.

Новости, ожидания и торговые идеи. Акционеры Сбербанка (SBER 314,14 руб., 0,00%) утвердили рекордные дивиденды за 2023 год, которые составят 33,3 руб. на одну акцию каждого типа. Банк продолжает демонстрировать рост показателей и в 2024 году, а прогнозы банка позволяют рассчитывать на дальнейший рост прибыли и, как следствие, на позитивный тренд в дивидендах.

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник планирует утвердить согласованный 20 июня 14-й пакет антироссийских санкций. Новые ограничения впервые нацелены на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Во-первых, они предполагают запрет на заход танкеров с российской нефтью («теневого флота») в порты ЕС. Во-вторых, будет запрещена перевалка российского СПГ для его реэкспорта из ЕС в другие страны. Глобально для России эти меры не являются неожиданным и не окажут существенных последствий, российский флот уже не заходит в порты ЕС. Что касается перенаправления топлива через порты ЕС в Азию, то с июня по конец октября открыта восточная часть Северного морского пути. С другой стороны, уже действует практика перегрузки СПГ в море, с борта на борт. Тем не менее новости об очередных санкциях, очевидно имеет, негативный окрас, поэтому не исключаем преобладания «медвежьих» настроений на рынке в начале торгов в понедельник.

В числе аутсайдеров торгов могут оказаться акции Совкомфлота (FLOT 122,26 руб., +1,88%) и НОВАТЭКа (NVTK 1040 руб., -1,40%). В отношении НОВАТЭКа на прошлой неделе стало также известно, что Wison, китайский партнер газодобывающей компании, который выступает одним из изготовителей модулей для проекта «Арктик СПГ-2» и должен помогать НОВАТЭКу с возведением береговой электростанции для строящегося СПГ-завода, объявил о выходе из проектов в России. По оценкам экспертов, НОВАТЭК еще может успеть получить модули для «Арктик СПГ-2», но с корпусами для энергоблоков ситуация сложнее.