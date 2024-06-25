«Цифра брокер»: Инвесторы сдержанно встретили новость об утверждении очередного пакета антироссийских санкций

Индекс МосБиржи снизился в понедельник на 0,52% до 3098,05 п. Индекс РТС снизился на 0,55% до 1109,55 п. Очередной пакет санкций со стороны ЕС включает в себя запрет на транспортировку российского СПГ через порты стран Евросоюза. Ограничения не затрагивают прямой импорт СПГ в ЕС, однако введен запрет на его повторный экспорт. Запрещены инвестиции и поставки товаров, технологий и услуг для реализации проектов «Арктик СПГ-2» и «Мурманск СПГ», за завершение которых отвечает компания НОВАТЭК (NVTK 1043,2 руб. +0,85%). Кроме того, власти ЕС наложили санкции на СПФС, созданную Банком России альтернативу платежной системе SWIFT. СПФС используется дружественными юрисдикциями, поэтому массовых отключений от нее ожидать не следует.

Новости, ожидания и торговые идеи. Вчера стало известно о новых IPO на российском рынке. Первичные размещения своих акций на Московской бирже планируют лизинговая компания «Интерлизинг» и онлайн-ритейлер «Всеинструменты.ру». Компания «Всеинструменты.ру» нацелена на выплату дивидендов в размере 50% и выше от чистой прибыли, начиная со второй половины 2025 года.

Совет директоров Транснефти (TRNFP 1559,5 руб. +0,55%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 177,2 руб. на одну привилегированную акцию. В 2023 году компания получила рекордную чистую прибыль. Транснефть уже несколько лет выплачивает 50% от прибыли по МСФО, несмотря на указанную в дивидендной политике норму дивидендных выплат на уровне 25% от прибыли.

Золотодобывающая компания Южуралзолото (UGLD 0,86 руб. -0,35%) провела SPO с дисконтом в 5,5% к рыночной стоимости акций и привлекла 8 млрд руб. Доля акций в свободном обращении увеличилась с 6% до 10%.

Санкции ЕС затрагивают Совкомфлот (FLOT 118,03 руб. –3,46%). Компания уже с февраля находится под санкциями США и Великобританиями, поэтому введенные санкции не должны сильно отразиться на ее деятельности. Совкомфлот не осуществляет транспортировку нефти в страны Европы, однако могут возникнуть трудности с транзитом СПГ.

Совкомбанк (SVCB 16,74 руб. -2,51%) не исключает пересмотра прогноза по прибыли на 2024 год на фоне высокой ключевой ставки. Банк изначально прогнозировал снижение ставки до 12% к концу 2024 года, но затем пересмотрел прогноз до 16%, а теперь, учитывая текущий базовый прогноз по ключевой ставке на уровне 18%, планируется еще одна корректировка прогнозов.

По данным РосАвиации, пассажирооборот российских авиакомпаний в мае текущего года увеличился на 10,6% по сравнению с маем 2023 года. Аэрофлот (AFLT 63,32 руб. -1,02%) – очевидный бенефициар позитивной динамики показателей пассажирооборота в отрасли.