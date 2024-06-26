«Цифра брокер»: Рыночные настроения во вторник немного улучшились

Индекс МосБиржи во вторник закрепился выше 3100 пунктов, поднявшись на 0,43% до 3111,39 пункта, а индекс РТС повысился на 1,22% до 1123,04 пунктов. На рынке ОФЗ восстановление продолжилось, индекс RGBI вырос за день на 0,75%.

Банк России планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, учитывая усиление инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В июне 2024 года ожидаемая населением оценка инфляции на следующие 12 месяцев повысилась с 11,7% до 11,9%, хотя и осталась ниже показателя IV квартала 2023 года. По прогнозам Банка России, годовая инфляция вернется к целевому уровню 4% в 2025 году.

Новости, ожидания и торговые идеи. В июле Московская биржа начнет торги новыми инструментами, расчетными фьючерсами на индекс IPO и на ETF развивающихся рынков. Ранее в апреле 2024 года Московская биржа начала расчет индекса IPO, в который вошли 17 эмитентов. Ожидается, что появление данных инструментов поможет инвесторам диверсифицировать портфели.

Компания Solidcore Resources («Полиметалл») (POLY 211,3 руб. -15,98%) подала заявку на делистинг акций с Московской биржи. Акционеры Solidcore, отвечающие определенным требованиям, могут обменять свои акции на Московской бирже на те, что обращаются на бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX).

Ритейлер HENDERSON (HNFG 677,5 руб. -1,53%) раскрыл операционные результаты за май 2024 года. Выручка компании за пять месяцев с начала 2024 года выросла на 29,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, (в мае – на 22,1%). В мае 2024 года компания зафиксировала небольшое замедление месячных темпов роста выручки по сравнению с годовым ростом на фоне праздничных дней и аномальных погодных условий. HENDERSON ожидает восстановления темпов роста выручки в июне 2024 года.

Акционеры Юнипро (UPRO 1,92 руб. +0,92%), Русолово (ROLO 0,97 руб. +0,41%) и МФК «Займер» (ZAYM 182,6 руб. +6,69%) одобрили рекомендации советов директоров воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Акционеры Соллерс (SVAV 971 руб. +4,07%) утвердили выплату дивидендов в размере 89 рублей на акцию, а акционеры «Ренессанс страхование» (RENI 94,4 руб. -2,14%) приняли решение о выплате дивидендов в размере 2,3 рубля на акцию.

По данным Банка России, российские банки в мае увеличили объем кредитования: корпоративное кредитование увеличилось на 1,7%, розничное – на 2%. Несмотря на это, общая чистая прибыль банковского сектора снизилась в мае на 16% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 255 млрд рублей. Такое снижение произошло из-за увеличения операционных расходов и формирования резервов. Между тем индекс финансовых компаний MOEXFN на фоне рыночной коррекции показывает опережающую динамику по отношению к рынку в целом, и мы ожидаем продолжения такой динамики в краткосрочной перспективе.