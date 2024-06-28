«Цифра брокер»: На рынке сохраняется сдержанный оптимизм

Индексы снизились в первой половине дня в четверг, но во второй половине инвесторы выкупили просадку. В итоге индекс МосБиржи завершил торги практически без изменений, снизившись на 0,04% до 3150,32 п. Индекс РТС повысился на 3,3% до 1168,05 п. на фоне укрепления рубля. Динамика в сегменте суверенного долга оставляет желать лучшего, индекс RGBI прервал четырехдневную серию роста, снизившись за день на 0,74%.

Позитивной динамике по индексу РТС способствовало резкое укрепление российского рубля на торгах в четверг. К китайскому юаню валютный курс вырос до 11,5255 руб. Официальный курс Банка России к доллару США составил 84,964 руб. Укрепление рубля могло быть обусловлено в том числе пиком налоговых выплат, который приходится на 28 июня.

Между тем Банк России сообщил о том, что во втором полугодии 2024 года сократит продажи валюты до 8,4 млрд руб. в день без учета корректировки этой суммы на объем ежемесячных нефтегазовых сверхдоходов по сравнению с 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Такое решение может ослабить темпы укрепления валютного курса, в то время как на стороне крепкого рубля выступают сразу несколько факторов. Это и положительное сальдо текущего счета платежного баланса, высокие процентные ставки, а также сложности с проведением трансграничных расчетов.

На фондовом рынке в аустайдерах в четверг оказались акции Софтлайн (SOFL 142,84 руб., -6,03%), которые подешевели на фоне сообщения компании о намерении провести SPO в рамках которого инвесторам будет предложено по открытой подписке около 76 млн дополнительных акций. Цена размещения будет определена на основе рыночных котировок непосредственно перед размещением дополнительных акций.

Кроме того, в четверг начался сбор заявок на участие в IPO «ВсеИнструменты.ру». В первые часы книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона размещения, который составляет 200-210 руб. за одну акцию. Компания является лидером онлайн-рынка в сегменте DIY и демонстрирует высокие темпы роста. Книга заявок будет открыта до 4 июля. Начало торгов акциями «ВсеИнструменты.ру» на Московской бирже ожидается 5 июля.

Новости, ожидания и торговые идеи. Последний день рабочей недели не будет насыщен корпоративными событиями. В пятницу пройдут собрания акционеров ВТБ, АФК «Система», Роснефти, ГК «Астра», Аэрофлота и других компаний, на которых акционеры проголосуют по вопросу о дивидендах. Между тем внимание инвесторов может быть сфокусированным на динамике валютного рынка, учитывая наступление пика налоговых выплат.