«Цифра брокер»: Ротация по секторам

Позитивная динамика в нефтегазовом секторе поддержала рынок. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 0,13% до 3154,36 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 0,79% до 1158,85 п. на фоне небольшого ослабления рубля. По итогам недели индексы прибавили соответственно 1,28% и 3,90%. Кривая доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет сместилась вниз за неделю на 17-37 б. п., а индекс RGBI отступил от многомесячных максимумов и повысился на 1,45%, несмотря на опубликованные на неделе разочаровывающие данные по инфляции.

Тем не менее рассчитывать на устойчивое восстановление в сегменте суверенного долга пока не приходится. Помимо высокой инфляции и, как следствие, ожиданий повышения ключевой ставки Банком России на заседании в июле, давление на рынок ОФЗ могут оказывать планы Минфина по размещению облигаций в III квартале 2024 года. В пятницу стало известно, что с июля по октябрь включительно Минфин планирует разместить ОФЗ на 1,5 трлн руб., из которых 300 млрд руб. – ОФЗ с дюрацией до 10 лет и 1,2 трлн руб. – ОФЗ с дюрацией 10 и более лет.

Во II квартале план по размещениям был выполнен только наполовину от установленного объема в 1 трлн руб. На фоне повышенной рыночной волатильности Минфин отменил аукционы по размещению облигаций 29 мая и 5 июня. В I квартале Минфин привлек почти 805 млрд руб. при запланированном объеме привлечения 800 млрд руб. В целом в 2024 году валовый объем привлечения на внутреннем рынке составит 3,921 трлн руб.: программа внутренних заимствований будет скорректирована в меньшую сторону, до 2,479 трлн руб. Еще 1,442 трлн руб. потребуется на погашение облигаций. Таким образом, до конца 2024 года Минфин может разместить облигаций на 2,611 трлн руб., по сравнению с первичной эмиссией на 1,310 трлн руб. в первом полугодии.

Рубль в пятницу немного ослаб на фоне завершения налогового периода, но укрепился по итогам недели. Поддержку рублю оказала в том числе позитивная динамика нефтяных котировок. Котировки Brent повысились до максимумов с начала июня, достигнув на пике $86,5 за баррель. Рост цен на нефть обусловлен привычными уже факторами – опасениями перед усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и началом высокого автомобильного сезона в США.

Между тем поддержку нефтяным котировкам может оказать еще один ‘привычный’ сезонный фактор. В регионе Карибских островов набирает силу ураган «Берилл», который по прогнозам к пятнице может достигнуть берегов Мексики или Центральной Америки. Компьютерные модели указывают на невысокую вероятность того, что «Берилл» обрушится на американские нефтедобывающие поля в Мексиканском заливе, хотя и не исключают вероятности такого развития событий ближе к концу недели.

Новости, ожидания и торговые идеи. Позитивная динамика на нефтяном рынке может оказать поддержку нефтяному сектору, что мы наблюдали по ходу торгов в пятницу. Тем не менее высокие цены на нефть – дополнительный фактор укрепления рубля, который сдерживает потенциал повышения по индексу МосБиржи наряду с высокими процентными ставками. В конечном счете баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на фондовом рынке, в рамках которой мы не исключаем восстановления индекса МосБиржи в направлении 3200 п. Основное внимание инвесторов на неделе привлекут данные Росстата по недельной инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером.