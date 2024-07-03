«Цифра брокер»: Настроения постепенно улучшаются

Рынок продолжил восстанавливаться во вторник. Индекс МосБиржи повысился за день на 0,98% до 3217,29 п., индекс РТС показал рост на 0,18% до 1151,82 п. на фоне укрепления рубля.

В лидерах роста оказались бумаги Газпрома (GAZP 126,2 руб., +3,95%) на новостях об увеличении экспорта трубопроводного газа из России в Европу в первом полугодии 2024 года на 27% по сравнению с тем же периодом 2023 годом до 15,4 млрд кубометров. По подсчетам Reuters, отдельно поставки Газпрома в Европу в июне составили в среднем 81,8 млн кубометров в сутки, что на 8,6% меньше, чем в мае 2024 года ввиду планового ремонта на трубопроводе Турецкий поток, но на 22,5% выше, чем в июне 2023 года. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции Газпрома, поскольку на данный момент компенсировать поставки концерна в объеме 150-180 млрд кубометров в Европу в 2018-2021 гг. представляется невозможным. Прогресса в отношении трубопровода «Сила Сибири-2» все еще нет, а выход Дальневосточного маршрута на полную мощность запланирован только на 2027 год.

Среди представителей нефтегазового сектора динамику лучше рынка показали также акции НОВАТЭКа (NVTK 1134,6 руб., +3,43%). Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 16,79 млн тонн, сильнее всего вырос экспорт в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция. Из-за ограничений поставок СПГ через Красное море газ НОВАТЭКа из Ямала становится более доступным для ЕС, нежели ближневосточный. «Ямал СПГ» в июне нарастил отгрузки на 21% по сравнению с июнем 2023 года, до 1,68 млн тонн. В январе-июне экспорт с завода вырос на 6,4%, до 10,68 млн тонн. Мы по-прежнему полагаем, что санкционные риски уже заложены в цены бумаг НОВАТЭКа, тогда как позитивные факторы не учтены.

Общий объем торгов на Московской бирже (MOEX 238,3 руб., +2,63%) в июне вырос на 18% по сравнению с 2023 годом и составил 114,6 трлн руб. Оборот торгов на фондовом рынке вырос до 3,9 трлн руб. (+30%), на срочном рынке – до 8,8 трлн руб. (+27,5%), на денежном – до 79,2 трлн руб. (+28,4%), объем торгов драгоценными металлами составил 49,9 млрд руб. (+72%), на валютном рынке произошло ожидаемое снижение объемов торгов на 9,7%, до 21,5 трлн руб. Как мы и полагали, новые ограничения не оказывают существенного воздействия на торговую площадку.

Новости, ожидания и торговые идеи. Положительные решения о выплате дивидендов за 2023 год приняли акционеры Казаньоргсинтеза (6,2 руб. на одну обыкновенную и 0,25 руб. на одну привилегированную акции), Нижнекамскнефтехима (2,94 руб. на акцию), Лензолото (21,4 руб. на одну привилегированную акцию) и Абрау-Дюрсо (3,27 руб. на одну привилегированную акцию).

Акционеры Мостотрест, СПБ Биржи, КЛВЗ, Whoosh и Генетико решили воздержаться от выплаты дивидендов.