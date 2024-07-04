Sunlight выпускает ЦФА с купоном 18% на платформе А-Токен

Размещение дебютного выпуска ЦФА Sunlight стартовало на платформе Альфа-Банка А-Токен. Срок выпуска – 7 месяцев (дата погашения 27 января 2025), ежемесячный купон – 18% годовых. Заявки принимаются до 13:00 28 июня 2024 года.

Эмитентом выступило ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», осуществляющее деятельность под брендом Sunlight. Sunlight — крупнейшая сеть ювелирных магазинов по размеру выручки в России. Компания занимает лидирующую позицию с долей рынка 21%. Более 800 магазинов компании расположены по всей России.

Выпуск ЦФА Sunlight доступен для широкого круга инвесторов – физических и юридических лиц, и представлен в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью и ежемесячной выплатой дохода.Это вид ЦФА, где владелец ЦФА получает доход в виде выплат от эмитента. В дату погашения ЦФА инвестору возвращается начальная стоимость ЦФА.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено 135 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 99 миллиардов рублей, что составляет более 75% общего объема в России, который превышает 134 миллиарда рублей.