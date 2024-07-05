«Цифра брокер»: Рыночная волатильность сохраняется

Индекс МосБиржи снизился в четверг на 2,16% до 3133,81 пункта, а индекс РТС упал на 2,35%, достигнув 1120,31 п. Отражающий динамику в сегменте суверенного долга индекс RGBI застыл вблизи годовых минимумов. Инвесторы обеспокоены перспективой повышения ключевой ставки.

На финансовом конгрессе Банка России обсуждались возможные последствия жесткой денежно-кредитной политики. По мнению регулятора, эти эффекты станут более заметными в третьем квартале 2024 года, что может привести к замедлению темпов экономического роста и снижению инфляции с пиковых уровней. Годовая инфляция на 1 июля составила 9,13% (судя по недельным данным Росстата) по сравнению с 8,57% по состоянию на 24 июня. На этом фоне Банк России может повысить прогноз по инфляции на 2024 год на июльском заседании и рассматривает возможность повышения прогноза по траектории ключевой ставки. Однако, по оценкам регулятора, годовая инфляция не окажется двузначной. Банк России отмечает также сложности с трансграничными платежами, что приводит к росту издержек и удорожанию импорта.

Новости, ожидания и торговые идеи. ВТБ (VTBR 0,020515 руб., +0,79%) обсуждает интеграцию «Почта банка» в свою структуру к 2026 году. Помимо этого, банк прогнозирует убытки в розничном сегменте в 2024 году из-за процентного риска и роста инвестиций в развитие сети отделений и расширение клиентской базы. Банк планирует обновить прогноз по росту портфеля корпоративных кредитов на 2024 год после публикации отчетности за первое полугодие. Текущий прогноз превышает 15%, но может измениться в зависимости от решения Банка России по ключевой ставке и ожиданий по среднему уровню ключевой ставки. ВТБ прогнозировал прирост корпоративных кредитов в 2024 году на уровне менее 10%, но фактический рост превысил ожидания банка: за пять месяцев с начала года корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,7%. Информация о дивидендах ВТБ пока остается неопределенной и зависит от капитализации банка.

Сбербанк (SBER 324,41 руб., -1,13%) планирует сохранить рентабельность капитала выше 22% в 2024 году. За первые пять месяцев 2024 года этот показатель составил 22,5%, а в мае достиг 22,9%.

Акционеры Диасофта (DIAS 5517,0 руб., -0,97%) утвердили дивиденды за первый квартал в размере 28 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 0,51% по текущим котировкам, реестр под дивиденды закроется 9 июля.