«Цифра брокер»: Слабые рыночные настроения в сочетании с дивидендными гэпами оказывают давление на рынок

Слабые рыночные настроения в сочетании с дивидендными гэпами оказывают давление на рынок. Индекс МосБиржи во вторник упал на 2,51% до 3054,07 п., индекс РТС снизился на 2,32% до 1093,26 п.

В аутсайдерах во вторник оказались акции Роснефти (ROSN 524,6 руб., -6,34%) и Татнефти (TATNP 639,1 руб., -5,16%), по которым прошла дивидендная отсечка.

Рубль умеренно укрепился на фоне сильных данных по внешней торговле России. Положительное сальдо внешней торговли январе-мае увеличилось на 16,3% по сравнению с тем же периодом 2023 годом и составило $64,3 млрд. Банк России 11 июля опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-июнь. Мы полагаем, что с учетом усилившихся сложностей с проведением трансграничных платежей за импорт, положительное сальдо счета текущих операций может стабилизироваться вблизи $5 млрд в июне.

Котировки золота продолжают консолидироваться вблизи годовых максимумов. Нетто-приток средств в ориентированные на инвестиции в золото биржевые фонды (ETF) оказался в июне положительным, составив $1,4 млрд. Приток средств продолжился в июне второй месяц подряд, отмечает World Gold Council (WGC).

Новости, ожидания и торговые идеи. Московская биржа (MOEX 228,21 руб., -1,73%) расширяет линейку срочных инструментов за счет опционов на акции: инвесторы получат возможность заключать сделки с опционами на обыкновенные акции Аэрофлота, Россетей, Ростелекома, РУСАЛа, МосЭнерго, а также на привилегированные акции Сургутнефтегаза и Татнефти.

Сбербанк (SBER 319,99 руб., -1,26%) опубликовал позитивную отчетность по РПБУ за июнь 2024 года. Чистая прибыль в прошлом месяце выросла на 1% по сравнению с 2023 годом и составила 140 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала 24,8%. За I полугодие Сбербанк увеличил чистую прибыл на 5,6%, до 748,7 млрд руб. при ROE 22,9%. Розничный кредитный портфель вырос на 2,6% до 16,8 трлн руб., корпоративный кредитный портфель повысился на 1,2% до 24,33 трлн руб. Количество клиентов Сбербанка превысило отметку в 109 млн активных клиентов, а число подписчиков СберПрайм составило 12,2 млн человек. Рост прибыли обусловлен в том числе внедрением новых бизнес-решений на основе искусственного интеллекта. Доля оплаты с использованием биометрического сервиса «Оплата улыбкой» в безналичном обороте банка с начала года увеличилась более чем в полтора раза и достигла 5 млн операций. Сервис позволяет оплатить товар, даже в отсутствии карты, наличных и смартфона. Сегодня бумаги Сбербанка последний день торгуются с дивидендом. Ожидаем, что в четверг на фоне с дивидендного гэпа по акциям Сбербанка индексы могут показать техническое снижение.