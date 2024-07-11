«Цифра брокер»: Давление не ослабевает

Рынок накануне. Рыночные настроения заметно ухудшились в среду. Индекс МосБиржи упал на 2,5%, опустившись ниже 3000 п. и достигнув 2975 п., в то время как индекс РТС снизился на 2,4% до 1067 пунктов. Отражающий динамику на рынке ОФЗ индекс RGBI покоится на многомесячных минимумах.

Котировки Brent повысились практически до $86 за баррель на фоне недельных данных по запасам нефти в США, которые неожиданно снизились. Кроме того, Международное энергетическое агентство (EIA) повысило прогноз цены на нефть марки Brent на 2024 и 2025 годы, соответственно до $86,37 за баррель (с $84,15 ранее) и до $88,38 за баррель. Более высокий прогноз цен на второе полугодие агентство связывает с дальнейшим изъятием нефти из мировых запасов, что объясняется ее дефицитом на рынке, в том числе из-за проводимой ОПЕК+ политики.

Инфляция в России в июне 2024 года составила 0,64% по сравнению с 0,74% в мае. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в конце мая. Темпы роста потребительских цен с начала года и по 8 июля составили 4,68%, приблизившись к верхней границе прогнозного интервала Банка России по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%).

Программа «Семейной ипотеки» продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Это может поддержать спрос на жилье и улучшить условия жизни семей в условиях завершения действия масштабной ипотечной программы с господдержкой и высоких рыночных ставок.

Новости, ожидания и торговые идеи. Российско-китайский маркетплейс оптовой торговли КИФА объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Ожидается, что торги акциями на МосБирже начнутся до конца лета 2024 года.

HENDERSON (HNFG 649,4 руб. –1,04%) раскрыл операционные результаты за июнь. Выручка в июне 2024 года выросла более чем на 40% к июню 2023 года и составила 1,7 млрд рублей. За I полугодие 2024 года выручка увеличилась до 9,2 млрд руб., на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продажи в онлайн-сегменте повысились опережающими оффлайн-сегмент темпами. Доля онлайн-продаж в общей структуре выручки продолжает увеличиваться.

Объемы продаж недвижимости ГК «Самолет» (SMLT 2747,5 руб. –3,83%) на первичном рынке выросли на 75% за первые шесть месяцев 2024 года и составили 170,2 млрд руб. (780,4 тыс. кв. м) по сравнению с 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м) за аналогичный период прошлого года. Улучшение операционных результатов обусловлено тем, что Самолет работает в наиболее стабильном секторе рынка, массовом доступном жилье.

В четверг в начале торгов индекс снижение индекса МосБиржи может продолжиться на фоне дивидендной отсечки Сбербанка, акции которого занимают существенный вес в общей структуре индекса.