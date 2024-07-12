«Цифра брокер»: Покупатели активизировались

Рынок накануне. Рынок в четверг нашел поддержку в области 2900 п. по индексу МосБиржи. Открывшись снижением, индекс МосБиржи сразу перешел к росту и повысился по итогам дня на 0,55% до 2992,21 п. Индекс РТС подрос на 0,40% до 1071,29 п.

Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июнь. Положительное сальдо счета текущих операций в июне составило $4,7 млрд. Как мы и ожидали, проблемы с проведением трансграничных платежей оказывают давление на импорт, который снизился в прошлом месяце на 4% по сравнению с маем. Между тем экспортные потоки сократились более заметно, на 16% на фоне уменьшения доходов от нефтегазового сектора. Проблемы с платежами распространяются и на экспорт тоже, поэтому фактическое поступление средств осуществляется с лагом до двух месяцев. Мы полагаем, что в июне-июле поступают платежи за экспорт нефти по ценам за апрель-май, когда стоимость «черного золота» снижалась. Тем не менее стабильное положительное сальдо счета текущих операций, которое сохраняется вблизи $5 млрд, это фактор в пользу устойчивого рубля.

Новости, ожидания и торговые идеи. В лидерах роста оказались бумаги Эталона (ETLN 74,9 руб., +11,02%) после публикации сильного операционного отчета за I полугодие 2024 года. Застройщик сообщил о росте продаж недвижимости в натуральном выражении в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 384,6 тыс. кв. м. В денежном выражении продажи выросли в 2,3 раза до рекордных 78,6 млрд руб. Мы полагаем, что сильные результаты отражают высокий спрос на новостройки в преддверии завершения действия масштабной программы льготной ипотеки, и во II полугодии есть основания ожидать заметного охлаждения спроса на недвижимость.

Опережающую динамику показали также акции Аэрофлота (AFLT 56,7 руб., +8,41%) на фоне данных о росте перевозок. Пассажиропоток компании в июне вырос до 5,2 млн человек, на 19,9% по сравнению с июнем 2023 года. В I полугодии показатель увеличился на 21,4% до 25,4 млн человек. Сохраняется высокая занятость кресел, на уровне 88,3% (85,7% годом ранее). Операционные показатели Аэрофлота показывают опережающую рынок динамику – пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 6%, по предварительным оценкам Росавиации. Стабильные темпы роста объема перевозок в сочетании с повышением цен на авиабилеты (на 33,5% с начала года, по данным Росстата) позволят Аэрофлоту показать чистую прибыль по итогам I полугодия. Авиаперевозчик может показать прибыль по итогам всего 2024 года, если сохранится благоприятная конъюнктура.

ГК «Cамолет» (SMLT 2898,5 руб., +5,5%) объявляет о начале сбора заявок для pre-IPO принадлежащей компании проптех-платформы «Самолет Плюс». Девелопер планирует привлечь до 825 млн руб. в рамках размещения дополнительного выпуска акций. Привлеченные средства будут использованы для ускорения темпов роста бизнеса, развития технологической платформы и увеличения доли на рынке недвижимости и на смежных рынках. По оценкам компании, в 2024 году «Самолет Плюс» получит выручку в размере 8 млрд руб. при EBITDA около 1 млрд руб., а уже в 2025 году платформа нарастит показатели до 20 млрд руб. и 6 млрд руб. соответственно (по данным управленческой отчетности). Мы полагаем, что не в самых благоприятных для рынка недвижимости условиях бизнес группы «Самолет» выглядит наиболее устойчивым благодаря широкой географической экспансии и ориентации на массовый сегмент рынка.