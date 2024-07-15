«Цифра брокер»: Инверсия кривой доходности усилилась

Рынок накануне. Инвесторы не смогли развить в пятницу восстановление, наметившееся в четверг на прошлой неделе. Индекс МосБиржи снизился на 0,63% до 2973,21 п., индекс РТС – на 0,36% до 1067,47 п. По отношению к китайскому юаню курс рубля практически не изменился в пятницу и по итогам прошедшей недели в целом. Индексы МосБиржи и РТС за неделю потеряли 5,59% и 5,17% соответственно.

Динамика в сегменте суверенного долга по-прежнему не радует. Индекс RGBI в пятницу снизился на 0,10%, а за неделю – на 0,78%. На этом фоне кривая доходности ОФЗ 2-10 лет сместилась за неделю вверх на 17 – 28 б. п. Сильнее всего повысились доходности на коротком отрезке кривой, в то время как спред доходности 2-летних и 10-летних облигаций увеличился до 152 б. п., достигнув максимума с последней декады июня. Инверсия кривой доходности стала еще более выраженной, что может указывать на высокую уверенность инвесторов в существенном повышении ключевой ставки на Банком России на заседании в июле.

В пользу такого сценария выступают в том числе опубликованные на прошлой неделе данные Росстата по инфляции, которая с начала года и по 8 июля составила 4,68%. На этом фоне зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор на опорном заседании 26 июня может «значимо» повысить прогноз по инфляции на 2024 год.

Правительство в очередной раз снизило порог обязательной продажи валютной выручки. Экспортерам теперь в обязательном порядке следует репатриировать 40% валютной выручки по сравнению с 60% ранее.

Динамика нефтяных котировок на прошлой неделе не способствовала позитивным настроениям на российском фондовом рынке. Котировки Brent прервали четырехнедельную серию роста, снизившись за неделю почти на 2,5%, несмотря на недельные данные о более сильном чем ожидалось сокращение коммерческих запасов нефти в США. Слабая динамика на рынке нефти на прошлой неделе была обусловлена перспективой перемирия на Ближнем Востоке.

Признаки ослабления инфляционного давления в США способствовали повышению котировок золота, которые балансируют вблизи максимумов с середины мая, превысив $2400 за унцию. Тем не менее рассуждать о формировании устойчивой волны повышения котировок золота, возможно, преждевременно, учитывая рыночное позиционирование, которое отражает увеличение нетто-длинной позиции розничных инвесторов за последнее время.

Из корпоративных новостей в пятницу стало известно, что Русагро (AGRO 1544,2 руб., +7,99%) внесена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус ЭЗО позволяет российским бенефициаром таких компаний получить в прямое владение доли в капитале ЭЗО через суд, исключив иностранные холдинговые компании (ИХК) из числа собственников, а также позволяет ограничить корпоративные права ИХК.

Новости, ожидания и торговые идеи. На российском фондовом рынке волатильность в начале недели может сохраняться. Перспектива повышения ключевой ставки на июльском заседании Банка России оказывает давление на фондовые индексы. На этой неделе выйдут данные по индексу цен производителей, а также по недельной инфляции, которые позволят оценить степень инфляционного давления и привлекут пристальное внимание инвесторов.