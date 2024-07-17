«Цифра брокер»: Не юрисдикцией единой

Процесс редомициляции российских публичных компаний – один из факторов поддержки российского рынка в 2023-2024 годах. Редомициляция предусматривает смену юрисдикции компании с сохранением структуры ее бизнеса, организационно-правовой формы и менеджмента.

Для редомициляции российские компании логичным образом выбирают дружественные юрисдикции, что позволяет возобновить практику дивидендных выплат, а также сокращает риски недружественных юрисдикций для этих эмитентов.

Тематика редомициляции до последнего времени оказывалась выгодной для инвесторов. Акции компаний, инициировавших редомициляцию, получили дополнительную поддержку, показав опережающую широкий рынок динамику на определенном этапе. Тем не менее степень поддержки этого фактора нивелируется по завершении процедуры редомициляции. Читайте подробнее в обзоре аналитиков «Цифра брокер».