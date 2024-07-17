«Цифра брокер»: Восстановились от минимумов

Рынок накануне. В ходе торгов во вторник индексы обновили годовые минимумы, но под конец основной сессии смогли восстановиться и завершить день ростом. Индекс МосБиржи повысился на 1,08% до 2944,86 п., индекс РТС подрос на 0,53% до 1050,83 п.

В Минфине допускают дальнейшее снижение порога обязательной продажи экспортной выручки, что позволит снизить риск избыточной валютной ликвидности на российском финансовом рынке в условиях пониженного объема импорта.

Цены на нефть оказались под давлением из-за опасений ослабления спроса со стороны Китая после выхода слабой статистики по экономике КНР. Темпы роста китайского ВВП замедлились до 4,7% во II квартале 2024 года с 5,3% в I квартале. Мы полагаем, что на данный момент рано бить тревогу, и ожидаем, что по мере смягчения денежно-кредитных условий в Китае и в мире внутренний спрос в Китае получит импульс к восстановлению.

Цены на золото обновили исторический максимум на фоне ожиданий снижения ставки ФРС США. Аналитики Goldman Sachs и Moody’s допускают, что ставка по федеральным фондам ФРС США может быть понижена уже на заседании 31 июля.

Новости, ожидания и торговые идеи. В аутсайдерах во вторник оказались акции МТС (MTSS 220,9 руб., -15,25%). Кроме того, компания сообщала о продаже квазиказначейского пакета акций в объеме около 1,1% капитала в ЗПИФ для оптимизации расходов.

Выручка X5 Group (FIVE) во II квартале 2024 года повысилась на 25,1% по сравнению с 2023 годом и составила 964 млрд руб. Выручка «Пятерочки» увеличилась на 20,8%, «Перекрёстка» - на 15,4%, «Чижика» – более чем в два раза. Количество магазинов в сети в отчетном периоде увеличилось на 582 единицы или на 2,3% по сравнению с I кварталом 2024 года, за год число магазинов увеличилось на 12,3% до 25,5 тыс. Средний чек тоже растет опережающими инфляцию темпами, на 11,6% и 11,7% в I полугодии и II квартале 2024 года соответственно. Это положительно отразилось на LFL-продажах, которые выросли в январе-июне на 14,9%. Мы полагаем, что сильные операционные показатели найдут отражение в финансовых результатах и котировках бумаг X5 Group после возобновления торгов акциями компании по завершении редомициляции в российскую юрисдикцию в сентябре-октябре.

Сегодня последний день для покупки акций Сургутнефтегаза перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,85 руб. и 12,29 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акции соответственно. Росстат во второй половине дня опубликует данные по индексу цен производителей за июнь 2024 года.