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Группа «Эталон» разместила два дебютных выпуска ЦФА на 1,5 млрд рублей на платформе А-Токен

Цифровые финансовые активы (ЦФА) Группы «Эталон», выпущенные на суммы 1 млрд рублей и 500 млн рублей на платформе ЦФА Альфа-Банка А-Токен, были проданы в полном объеме. Сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска проходил с 28 июня по 5 июля 2024 года для розничных инвесторов и 5 июля для институциональных инвесторов. Предложение компании вызвало значительный интерес у розничных инвесторов, что позволило собрать весь выпуск ЦФА еще до окончания сбора заявок.

Эмитентом выступило АО «Эталон-Финанс». Розничным инвесторам был предложен 1 млн ЦФА ценой 1000 рублей каждый. Срок обращения ЦФА – 1 год. Фиксированный ежемесячный процентный доход по выпуску составит 19,5% годовых. Институциональным инвесторам – 500 тыс. ЦФА номиналом 1000 рублей с плавающей ставкой.

ЦФА – это цифровые аналоги привычных ценных бумаг, которые выпускаются в виде токенов – записей в информационной системе на основе распределенного реестра (блокчейн), подтверждающих права инвестора на актив.

Платформа А-Токен – собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов – широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено 205 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 120 млрд рублей, что составляет более 64% общего объема в России, который превышает 186 млрд рублей.

«Эмитенты строительной отрасли чаще всех остальных используют инструмент цифровых финансовых активов, рассматривая его как удобный и перспективный способ привлечения капитала. За полтора года существования платформы А-Токен мы сумели выстроить комфортный формат работы для всех сторон, запустили различные форматы и продолжаем активно экспериментировать в этом направлении. Мы видим большой потенциал для дальнейшего развития отрасли», – рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

«Следуя современным тенденциям развития цифрового рынка, Группа “Эталон” внедрила новый высокотехнологичный инструмент фондирования и управления ликвидностью – выпуск ЦФА. Это решение отражает нашу приверженность инновациям и стремление к лидерству в использовании цифровых технологий в строительной отрасли. Расширение способов привлечения финансирования призвано повысить устойчивость, гибкость и сбалансированность нашего долгового портфеля. Благодарим наших инвесторов за доверие: весь дебютный выпуск ЦФА выкуплен в полном объеме досрочно. Высоко ценим профессионализм Альфа-Банка, который предоставил для нашего размещения свою платформу и оказал неоценимую поддержку в организации эмиссии», – поделился Михаил Бузулуцкий, президент Группы «Эталон».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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