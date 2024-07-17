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Компания restore: повторно разместит ЦФА на платформе А-Токен на 700 млн рублей

На платформе А-Токен началось размещение второго выпуска цифровых финансовых активов компанией restore:.

Выпуск представлен в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью и рассчитан на широкий круг инвесторов. Объем эмиссии составляет 700 000 ЦФА общей стоимостью 700 млн рублей сроком на 8 месяцев и доходностью 19,75 % годовых.

Сеть restore: — это актив группы Inventive Retail Group, оператора розничных сетей и интернет-магазинов товаров, формирующих современный стиль жизни.

«Мы планируем и дальше наращивать выпуски ЦФА, которые позволят российским компаниям эффективно привлекать дополнительное финансирование, эмитентам из розничного сектора — расширять линейки востребованных продуктов, а инвесторам — размещать средства на выгодных условиях в цифровых активах с высоким уровнем надежности», — поделился директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон.

«Первое размещение ЦФА в апреле 2024 г. прошло успешно. Мы увидели заинтересованность клиентов в нашем размещении и решили повторить этот удачный опыт. Наша компания активно развивается, расширяет ассортимент товаров наших сетей и открывает новые форматы существующих магазинов. Привлечение инвестиций позволит сделать этот процесс еще активнее», — рассказал Тихон Смыков, президент и управляющий партнер Inventive Retail Group.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено 209 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 121 миллиард рублей, что составляет более 64% общего объема в России, который превышает 186 миллиардов рублей.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". Альфа-Банк erid:2VfnxwnrK12

/ Сибирское Информационное Агентство /
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