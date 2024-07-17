LEGENDA выпускает на платформе А-Токен первые верифицированные ЦФА устойчивого развития в России

16 июля компания LEGENDA начала размещение ЦФА устойчивого развития на платформе А-Токен Альфа-Банка.

ЦФА данного выпуска дают право на денежное требование с плавающим процентным доходом, привязанным к ключевой ставке ЦБ РФ, увеличенной на 4% годовых. Объем эмиссии составит 1 млн ЦФА общей стоимостью 1 млрд рублей и сроком на 18 месяцев.

В рамках планируемого выпуска ЦФА все денежные средства будут использованы на частичное рефинансирование ранее понесенных затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже А «очень высокий» – это 6 проектов в Москсе и Санкт-Петербурге суммарной общей площадью 302 657 м2, находящихся на стадии реализации на дату размещения ЦФА.

Также средства пойдут на рефинансирование затрат на осуществление комплекса работ по устройству мультисервисной сети связи – МСС – универсальной многоцелевой цифровой среды, предназначенной для централизованного управления инженерными сетями и передачи данных с использованием IP технологий для многоквартирных домов.

«Возможность рефинансировать «зеленые» проекты через цифровые финансовые активы – значимый этап развития рынка ЦФА. Совместно с компанией LEGENDA мы провели первый в России верифицированный рейтинговым агентством выпуск ЦФА в области устойчивого развития. Средства от него будут направлены на экологические и социальные инициативы, что позволит привлечь внимание к «зеленой» повестке крупных институциональных и розничных инвесторов», – рассказал Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

«Выпуск ЦФА устойчивого развития – это следующий шаг в формировании инновационных финансовых инструментов в нашей стране. В ЦФА устойчивого развития интегрировано рефинансирование не только инвестиций в зеленое строительство, но и новые технологии в области недвижимости. Это тот самый случай, когда за счет новых инвестиционных инструментов происходит не только финансирование стройки, но и ее технологическое развитие», – пояснила Александра Болилая, директор по инвестициям LEGENDA.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено 205 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 120 млрд рублей, что составляет более 64% общего объема в России, который превышает 186 млрд рублей.