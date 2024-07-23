«Цифра брокер»: Сдержанный оптимизм

Рынок накануне. Восстановление на рынке облигаций способствует позитивной динамике фондового рынка. Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 0,54% и достиг 3024,54 п., индекс РТС повысился на 0,82% до 1085,43 п. Рубль оставался стабильным по отношению к юаню, индекс RGBI показывает рост третью сессию подряд, повысившись в понедельник на 0,35% до 104,75 п.

Нефтяные котировки снизились, несмотря на вышедшие в пятницу данные Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США, которое снизилось на прошлой неделе до минимума с декабря 2021 года. Тенденция по снижению буровых установок в США может привести к уменьшению объемов добычи, что в перспективе может обусловить рост цен на нефть.

Новости, ожидания и торговые идеи. По сообщению Московской биржи, до конца года на новой платформе биржи MOEX START может состояться до пяти сделок pre-IPO. Первым участником, который анонсировал такую сделку, стал частный аэрокосмический холдинг SR Space. В рамках этого размещения компания планирует привлечь более 1,5 млрд руб.

НЛМК (NLMK 170,04 руб. +0,05%) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подписали мировое соглашение по делу о коллективном доминировании («дело металлургов»), что снижает правовые риски для компании.

Выручка агрохолдинга РусАгро (AGRO 1424 руб. –0,89%) во II квартале 2024 года выросла на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигла 72,26 млрд руб. на фоне увеличения объемов производства в масложировом бизнесе.

ТКС Холдинг (TCSG 2772,5 руб. +0,97%) усиливает позицию в факторинге, выкупив 51% контрольных долей в капитале «Рови факторинг плюс» и «Рови Технологии» у АО «Киви» (QIWI 188 руб. +21,76%). Ранее в начале июня Т-Банк заявил о запуске факторинга для малого и среднего бизнеса.

Европлан (LEAS 922,6 руб. +4,28%) раскрыл операционные результаты за I полугодие 2024 года. С января по июнь 2024 года компания приобрела и передала в лизинг около 28 600 единиц автотранспорта и оборудования на общую сумму 124,3 млрд руб. Лизинг в секторе легковых автомобилей показал рост до 40,9 млрд руб., на 34% по сравнению с I полугодием 2023 года. Количество лизинговых сделок увеличилось на 25%, а общее количество сделок составило 636 тыс. Операционные результаты Европлана способствовали позитивной динамике котировок акций холдинговой компании ЭсЭфАй (SFIN 1497 руб. +7,33%).