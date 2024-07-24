«Цифра брокер»: Импульс к росту ослаб

Рынок накануне. Рынок консолидируется в области недельных максимумов. Индекс МосБиржи повысился на 0,11% до 3028,01 п., индекс РТС вырос на 0,67% до 1092,67 п. на фоне укрепления рубля. Поддержку национальной валюте оказывает очередной налоговый период.

Российский экспорт энергоносителей в Китай в I полугодии текущего года вырос на 4% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составил $46 млрд. На поставки из России пришлось почти 20% китайского импорта энергоресурсов, в то время как рассматриваются различные варианты увеличения поставок нефти в Китай в том числе по Северному морскому пути. Импорт российского газа в Китай в I полугодии увеличился на 17,4% по сравнению с 2023 годом. Ожидается, что Россия в 2024 году экспортирует рекордный объем газа в Китай (40 млрд куб. м) и станет его крупнейшим поставщиком в регионе. Глава Роснефти (ROSN 530,55 руб., -0,24%) отметил, что у России есть возможность увеличить поставки газа в Китай до более 100 млрд куб. м в год, учитывая мощную ресурсную базу в Западной и Восточной Сибири, а также на Дальнем Востоке.

Новости, ожидания и торговые идеи. Доля основного акционера Совкомбанка (SVCB 15,5 руб., -0,10%), МКАО «Совко Капитал Партнерс», представителей менеджмента и аффилированных лиц в акционерном капитале банка сократилась ниже 90% капитала. Это позволило повысить болеем чем до 10% долю акций Совкомбанка в свободном обращении и может создать условия для включения акций банка в состав индекса МосБиржи.

Озон-банк за первые шесть месяцев с начала 2024 года заработал 6,2 млрд руб. чистой прибыли и занял 33-е место по размеру прибыли за отчетный период, несмотря на скромный размер активов (139 млрд руб.), по которому Озон-банк занимает лишь 58-е место. Таким образом, финтех-подразделение маркетплейса OZON (OZON 3920 руб., -1,41%) вносит существенный вклад в общий рост бизнеса, что позволит компании в перспективе ускорить выход на стабильную операционную прибыль.

Ставки фрахта на перевозку 40-футового контейнера до $5937 к 18 июлю, в 2,2 раза с минимальных уровней мая 2024 года. Тенденция к повышению тарифов на контейнеры может положительно отразиться на будущих результатах транспортной группы FESCO, которая входит в состав ДВМП (FESH 64,9 руб., -1,13%).

Сегодня начнутся торги акциями МКПАО «Яндекс», совет директоров ММК рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие текущего года, а РусГидро раскроет операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года. Росстат опубликует данные по объему промышленного производства в России за июнь, а также еженедельные данные по индексу потребительских цен.