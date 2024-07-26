«Цифра брокер»: Инвесторы проявляют осторожность

Рынок накануне. Индекс МосБиржи отступил от недельного максимума, снизившись по итогам торгов в четверг на 0,34% до 3041,37 п., индекс РТС вырос на 0,99% до 1121,76 п. на фоне укрепления рубля.

Поддержку национальной валюте продолжает оказывать налоговый период, пик которого будет пройден в понедельник, 29 июля. Помимо этого, рынок ожидает повышения ключевой ставки по итогам сегодняшнего заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Более высокие ставки в экономике повышают привлекательность рублевых сбережений и также оказывают поддержку национальной валюте.

Новости, ожидания и торговые идеи. НОВАТЭК (NVTK 1090,0 руб., +0,50%) начал транспортировку второй технологической линии сжижения для проекта «Арктик СПГ-2» из Мурманска. Отгрузки с первой линии СПГ-завода, которая была готова к запуску еще в декабре прошлого года, из-за санкций США пока не начались. Несмотря на сохраняющиеся сложности из-за санкций, НОВАТЭК показал впечатляющие результаты за I полугодие текущего года, поэтому мы полагаем, что на данный момент бумаги выглядят недооцененными и перепроданными.

Международное экономическое агентство (МЭА) ожидает наибольшего снижения экспорта угля российскими производителями, которые могут сократить поставки в 2024 году на 16 млн тонн по сравнению с 2023 годом. Отечественные угольщики будут чувствовать себя хуже прочих мировых производителей ввиду действующих санкций и самоограничений ряда других стран, логистических проблем и удорожания стоимости транспортировки, усиления налоговой нагрузки в России. На этом фоне мы сохраняем осторожный взгляд на бумаги Мечела (MTLR 187,4 руб., +0,62%).

Сегодня Московская биржа включит акции Делимобиль (DELI 292,5 руб., -0,86%) в сектор «Рынка инноваций и инвестиций».

Ключевым событием дня, недели и, вероятно, всего июля станет сегодняшнее заседание Банка России. По нашим оценкам, шансы на повышение ставки на 100 б.п. или 200 б.п. равнозначны. Более важное значение в контексте заседания будет иметь риторика Банка России (как регулятор оценивает текущую экономическую обстановку в стране и в перспективе какого временного отрезка ожидает увидеть заметное охлаждение), а также обновленный среднесрочный прогноз. В первую очередь, мы ожидаем, что будет пересмотрена в сторону повышения оценка по инфляции на конец 2024 года, до 6,0-7,5% с 4,3-4,8% в апрельском прогнозе. Не исключаем также пересмотра прогноза по инфляции на конец 2025 года, с целевых 4% в апрельской версии до 4,5% и более. Прогноз по средней ставке за 2024 год может быть повышен до 17-18% с 15-16% в апреле. В то же время мы полагаем, что Банк России пересмотрит в сторону повышения прогнозы по показателям платежного баланса. В частности, прогноз сальдо.