Альфа-Банк досрочно завершил сбор дебютного выпуска кредитных ЦФА

**На платформе Альфа-Банка А-Токен запустили новый для рынка вид ЦФА. Он представляет собой инвестиции в конкретный кредит из портфеля корпоративных кредитов Альфа-Банка. **

Приобретая кредитный ЦФА, инвестор становится «виртуальным» кредитором в партнерстве с Альфа-Банком и получает регулярные выплаты зеркально выплатам процентов и основного долга по такому кредиту. Такие вложения позволяют инвесторам воспользоваться экспертизой Альфа-Банка как кредитора и инвестировать в активы с требуемыми условиями (ковенанты, залоги и т.д.). Альфа-Банк остаётся юридическим кредитором на протяжении всего срока кредита и обеспечивает его сопровождение.

В основе дебютного выпуска кредитного ЦФА Альфа-Банка – выданный в 2022г кредит, заемщиком по которому является ООО «РЕСО-Лизинг», одна из ведущих компаний рынка розничного лизинга. Кредитный ЦФА доступен квалифицированным инвесторам – клиентам Альфа-Банка.

По данному выпуску предусмотрен ежемесячный купон в привязке к ключевой ставке ЦБ РФ. Срок обращения кредитного ЦФА – 10 месяцев с ежеквартальной амортизацией номинала (дюрация около 5 месяцев). Размещение дебютного выпуска кредитного ЦФА стартовало 19 июля и было досрочно завершено за 3 дня до планируемого окончания сбора заявок в связи с высоким интересом инвесторов.

«Как лидер рынка ЦФА, мы понимаем, что важно формировать стратегические тренды и предлагать клиентам новые возможности для цифровых инвестиций. С появлением кредитных ЦФА инвесторы смогут участвовать в бизнесе кредитования и развивать рынок ЦФА вместе с нами», – рассказал Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка.