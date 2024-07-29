В Альфа-Банке успешно завершили выпуск ЦФА компанией Termoland

Эмитентом сделки выступило ООО «УК «ТЕРМОЛЭНД»— федеральная сеть круглогодичных городских курортов для семейного отдыха. Комплексы включают в себя водные, термальные зоны, фитнес, массаж и иной спектр услуг. Компания занимает первое место в России по количеству действующих комплексов в единой концепции под брендом Termoland. Ежемесячно комплексы посещают более 83 тыс. человек. Общая площадь действующих комплексов — более 26 тыс. кв.м.

Выпуск был представлен в форме простого денежного требования с фиксированной доходностью. Это вид ЦФА, где владелец ЦФА получает фиксированный доход в виде выплат от эмитента. В дату погашения ЦФА инвестору возвращается начальная стоимость ЦФА.

Объем эмиссии составит 500 000 ЦФА общей стоимостью 500 млн рублей, сроком на 12 месяцев и доходностью 21% годовых. Кроме того, каждому инвестору предоставляется дополнительная скидка 15% на разовое посещение любого комплекса Termoland.