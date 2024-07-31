«Цифра брокер»: Отступили от годовых минимумов

Рынок накануне. Рынок воспрял духом. Индекс МосБиржи во вторник оттолкнулся от годовых минимумов и завершил день на уровне 2944,78 п., показав рост на 1,3%. Индекс РТС вырос на 1,57% до 1074,56 п. на фоне некоторого ослабления рубля после завершения налогового периода.

Цены на нефть Brent остаются ниже $80 за баррель на фоне опасений в отношении устойчивости экономики Китая и увеличения нефтедобычи в США.

Новости, ожидания и торговые идеи. В лидерах роста оказались представители транспортного сектора, которые опубликовали позитивные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года.

Выручка Совкомфлота (FLOT 106,57 руб., +3,49%) по РСБУ в I полугодии 202 года увеличилась в четыре раза по сравнению с 2023 годом и составила 3,698 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 3,75 раза, до 3,712 млрд руб. Долгосрочные обязательства компании с начала 2024 года сократились с 74,1 млрд руб. до 71,35 млрд руб. Краткосрочные обязательства выросли с 16,3 млрд руб. до 28 млрд руб. Кроме того, акции компании получили поддержку от новости о начале поставок нефти Urals в Азию по Северному морскому пути на танкерах Совкомфлота.

Результаты Аэрофлота (AFLT 53,98 руб., +3,83%) за II квартал 2024 года по РСБУ отражают рост выручка на 47% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 167 млрд руб. Чистая прибыль достигла 42,2 млрд руб. по сравнению с убытком 48 млрд руб. за тот же период прошлого года. Расходы компании на техобслуживание, ремонт и запчасти выросли в 3,5 раза, до 32,9 млрд руб. По итогам I полугодия выручка увеличилась на 52% до 312 млрд руб., а чистая прибыль авиакомпании составила 35,3 млрд руб. вместо убытка 81,7 млрд руб. годом ранее. По оценкам Аэрофлота, рост прибыли поможет покрыть растущие расходы. В компании уточнили, что Аэрофлот фактически перешел к бизнес-модели с высоким уровнем капитальных расходов, требующей ресурсов для покрытия инвестиционных потребностей, позволяющих реализовать финансирование программы капитальных затрат на закупку запасных частей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности флота, а также программы цифровой трансформации. Таким образом, рост расходов не должен удивлять, и мы полагаем, что благоприятная рыночная конъюнктура позволит авиаперевозчику компенсировать расходы.

Выручка Газпрома (GAZP 132,4 руб., +1,08%) по РСБУ в I полугодии 2024 увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,9 трлн руб. Чистый убыток компании вырос до 480,6 млрд руб. по сравнению с убытком 255 млрд руб. в январе-июне 2023 года. Результаты оправдывают нашу осторожную позицию в отношении акций Газпрома. Тем не менее важно отметить, что результаты по РСБУ менее репрезентативны, поскольку не охватывают все структуры компаний. Мы ждем результаты по МСФО, чтобы сделать более основательные выводы.