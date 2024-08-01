«Цифра брокер»: Сдержанный оптимизм

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду снизился на 0,07% до 2942,68 пунктов. Индекс РТС, наоборот, прибавил 0,19%, повысившись до 1076,55 пунктов. Восстановление в сегменте суверенного долга продолжилось, индекс государственных облигаций RGBI вырос на 0,87%.

Росстат опубликовал недельные данные по инфляции: на неделе с 23 по 29 июля 2024 года темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ) замедлились до 0,08% по сравнению с 0,11% на предыдущей неделе.

Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 9,6% в годовом исчислении во II квартале 2024 года. Уровень безработицы в июне 2024 года составил рекордно низкие 2,4%. Показатели инфляции, доходов и безработицы в России отражают благоприятные тенденции в экономике. По оценке Минэкономразвития, годовые темпы роста ВВП России в I полугодии 2024 составили 4,7%.

Нефтяные котировки в среду повысились на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США, которые снижаются уже пятую неделю подряд. На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,44 млн баррелей до 433,05 млн баррелей.

Новости, ожидания и торговые идеи. МКПАО МДМГ (управляющее сетью клиник «Мать и дитя») (MDMG 871,7 руб. +2,2%) планирует вернуться к выплате дивидендов дважды в год в 2024 году.

Правительство продлило программу льготной ипотеки для специалистов в сфере информационных технологий, однако условия стали более строгими. Теперь предельная процентная ставка составит 6% годовых (вместо прежних 5%), а максимальная сумма кредита снизилась до 9 млн рублей (ранее 18 млн). Данная программа будет действовать до 2030 года, но не будет охватывать Москву и Санкт-Петербург. На фоне этих новостей акции девелоперов, таких как Эталон (ETLN 76,84 руб. +2,37%) и ПИК (PIKK 761 руб. +1,85%), показали уверенный рост.

Котировки акций СПб Биржи (SPBE 142,9 руб. +8,5%) подскочили на 8,5% по итогам торгов на фоне новостей о планах биржи участвовать в экспериментальных торгах криптовалютой. Согласно закону, принятому Госдумой во втором и третьем чтении 30 июля, с ноября будет возможно легализовать майнинг криптовалют в России. В случае, если закон будет одобрен Советом Федерации, Банк России с 1 сентября сможет утвердить программу экспериментально-правового режима для проведения торгов цифровой валютой.

Мы полагаем, что риски жесткой денежно-кредитной политики и усиления налоговой нагрузки во многом учтены в текущих котировках акций, а дальнейшее направление индекса МосБиржи будет определяться в зависимости от корпоративных новостей. Сейчас начинается сезон корпоративных отчетов за II квартал и первое полугодие 2024 года. Сильные результаты могут поддержать восстановление на рынке акций.