«Цифра брокер»: Восстановление застопорилось

Рынок накануне. Настроения немного ослабли. Индекс МосБиржи в четверг незначительно отступил, снизившись на 0,24% до 2935,69 п. Индекс РТС, наоборот, подрос на 0,14% до 1078,07 п. Рубль немного укрепился, несмотря на снижение котировок Brent в направлении $80 за баррель.

Восемь стран из числа участников ОПЕК+ в четверг подтвердили, что отказаться от увеличения нефтедобычи в зависимости от ситуации на рынке. Ранее эти страны добровольно сократили нефтедобычу на 2,2 млн б/с, но в июне решили, что с октября начнут постепенно наращивать объемы добываемой нефти (примерно на 180-200 тыс. б/с в месяц). Участники ОПЕК+, которые ранее не выполняли свои обязательства, подтвердили, что сократят производство в будущем в соответствии с предоставленными графиками компенсаций (Ирак, Казахстан, Россия). В последнее время цены на нефть в большей степени реагируют на геополитический фон и игнорируют некоторые другие аспекты (сокращение коммерческих запасов нефти в США, например), поэтому в случае снижения геополитического напряжения не исключаем, что ОПЕК+ действительно скорректирует свои планы на следующей встрече комитета 2 октября, чтобы цены на нефть оставались на комфортном для альянса уровне (выше $80 за баррель).

Макроэкономическая статистика из США указывает на охлаждение экономики: число первичных заявок на получение пособия по безработице достигло максимума за 12 месяцев, а индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы опускается четвертый месяц подряд, что увеличивает шансы на понижение ставки по федеральным фондам ФРС США на одном из ближайших заседаний и повышает привлекательность инвестиций в золото.

Новости, ожидания и торговые идеи. На российском рынке в лидерах роста оказались бумаги недавно вышедшего на IPO застройщика АПРИ (APRI 11,591 руб., +14,76%). Мы полагаем, что стремительный рост котировок акций носит спекулятивный характер, и фундаментальные перспективы для роста акций девелопера остаются под вопросом. Мы находим завышенной оценку АПРИ по сравнению с более крупными и устойчивыми конкурентами. Компания показывает уверенные темпы роста бизнеса, но амбициозные планы АПРИ по увеличению в 2,7 раза объема продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом выглядят слишком оптимистично. Конъюнктура на рынке недвижимости ухудшается под влиянием высоких процентных ставок по ипотеке, сворачивания и ужесточения условий по льготным ипотечным программам. Кроме того, у компании небольшой земельный банк и достаточно высокая долговая нагрузка, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики окажет давление на финансовые показатели компании и возможности для реализации планов.

Выручка IVA Technologies (IVAT 242,75 руб., +2,00%) в I полугодии 2024 года увеличилась на 48% по сравнению с 2023 годом благодаря активному развитию экосистемы продуктов и сервисов компании, а также росту числа заказчиков на 10%. Число поставленных лицензий в отчетном периоде выросло на 32%, а средняя цена реализации — на 19%. Мы сохраняем оптимистичный взгляд в отношении акций IVA и ожидаем ускорения темпов роста финансовых показателей в II полугодии текущего года ввиду специфического для IT-отрасли бума продаж в конце года из-за особенностей бюджетирования в России. В структуре общей выручки IVA за 2022 и 2023 годы порядка 60-65% приходится на продажи в IV квартале.