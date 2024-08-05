«Цифра брокер»: На годовом минимуме

Рынок накануне. В пятницу индекс МосБиржи снизился на 1,25%, опустившись до уровня 2899 п. и обновив таким образом годовой минимум. Индекс РТС тоже показал отрицательную динамику, упав на 1,16% до 1065,6 п. Падение распространилось на все отраслевые индексы. Восстановление в сегменте суверенного долга застопорилось, индекс RGBI снизился на символические 0,02%.

Котировки золота в пятницу выросли и достигли исторического максимума, что может быть связано с высоким спросом на защитные активы со стороны инвесторов в условиях нарастающей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В сложившейся ситуации золото вновь стало одним из самых востребованных инструментов для хеджирования рисков. Кроме того, участники рынка ожидают смягчения денежно-кредитной политики ФРС и активно обсуждают возможность более значительного снижения процентной ставки на заседании регулятора в сентябре.

В июле 2024 года общий объем торгов на Московской бирже увеличился на 23,4% в годовом выражении, составив 128 трлн рублей, по сравнению с 103,7 трлн рублей в том же периоде прошлого года.

Новости, ожидания и торговые идеи. Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» (HHRU 4412 руб. +0,34%) утвердил новую дивидендную политику, которая предусматривает выплату дивидендов из чистой прибыли за отчетный период. Это важное и позитивное для акционеров компании решение, которое отражает позитивные финансовые результаты компании и ее готовность делиться прибылью с инвесторами.

Сургутнефтегаз (SNGS 26,96 руб. -2,16%) зафиксировал убыток по РСБУ во II квартале 2024 года в размере 128,659 млрд рублей. Основным негативным фактором, оказавшим влияние на финансовые результаты компании, стало укрепление курса рубля в июне, что обусловило убыток от валютной переоценки.

По данным Морцентр-ТЭК, контейнерооборот морских портов России в период с января по июнь 2024 года достиг 2,744 млн TEU, повысившись на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Перевалка у операторов «Новорослесэкспорт» и «Балтийская стивидорная компания» увеличилась на 17% и 84% соответственно. Эти операторы находятся в составе НМТП (NMTP 8,94 руб. -1,27%).