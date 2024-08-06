«Цифра брокер»: Рыночная капитуляция

Рынок накануне. Понедельник на рынках не задался с самого утра. Индекс МосБиржи с началом торгов ушел в минус и завершил день снижением на 2,42%, индекс РТС потерял за день 1,56%. Индикатор RVI повысился за день на 12,81%, хотя и остается пока ниже пиковых уровней II квартала текущего года. Индекс RGBI показал умеренное снижение, доходность 10-летних ОФЗ повысилась на 10 б. п.

Отчасти падение на фондовом рынке в понедельник объясняется резким ухудшением настроений на глобальных рынках акций. Волна распродаж началась в азиатском регионе и прокатилась практически по всем глобальным рынкам. Японский индекс Nikkei 225 потерял за день более 12%, показав самое сильное однодневное снижение за все время с октября 1987 года. Причиной распродаж стали возросшие опасения инвесторов перед потенциальным наступлением рецессии в экономике США. На этом фоне рискованные активы оказались под ударом. Золото тоже не устояло, потеряв за день примерно полтора процента своей стоимости.

Рубль немного ослаб на фоне падения котировок Brent. К китайскому юаню в середине дня валютный курс опускался до 11,9505 руб., но затем восстановился на 1/2 от дневного снижения, завершив день на уровне 11,8445 руб.

По сообщению Интерфакса, Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила средства объемом 24,65 млрд рублей, а ежедневный объем операций составит эквивалент 1,12 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. в период с 5 июля по 6 августа. Таким образом, Банк России в рамках зеркальных операций в указанном периоде может продавать валюту в объеме эквивалентном 7,28 млрд руб. в день (около 3,0 млрд в день в период с 5 июля по 6 августа). В целом это нейтральная новость для рубля, хотя баланс рисков складывается в пользу устойчивого валютного курса.

Выручка «Русагро» (AGRO 1208,8 руб., -6,15%) во II квартале увеличилась до 70,7 млрд руб., на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тем не менее чистая прибыль сократилась до 1,745, а скорректированный показатель EBITDA – на 23%. Рентабельность по EBITDA снизилась до 2% с 13% в том же периоде прошлого года. По сообщению самой компании, на показатели прибыли повлияли переоценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции и валютная переоценка.

Новости, ожидания и торговые идеи. На этой неделе повышенное внимание инвесторов привлечет отчет Сбербанка по результатам за II квартал 2024 года, из которого можно будет понять, как банк адаптируется к условиям высоких процентных ставок. Способность финансовых организаций и компаний в целом поддерживать рост корпоративных доходов может иметь ключевое значение для устойчивости фондовых индексов. В текущих условиях справедливое значение по индексу МосБиржи несколько превышает 2800 п., поэтому дальнейшее снижение индексов в рамках коррекции увеличивает привлекательность рынка акций при прочих равных.